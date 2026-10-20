Азербайджан побил пятилетний рекорд по транзитным грузоперевозкам - ПОДРОБНОСТИ

Азербайджан расширяет свою роль международного транспортно-логистического центра. В результате развития международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также реализации крупных инфраструктурных проектов в последние годы объём транзитных перевозок за девять месяцев 2026 года превысил 12 млн тонн, достигнув рекордного уровня за последние пять лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, данный показатель на 14,5% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В частности, объём транзитных грузоперевозок в направлении Восток-Запад увеличился на 20,2%, а в направлении Север-Юг - на 19,0%.

Положительная динамика также наблюдалась в портовых операциях. За девять месяцев текущего года объём перевалки контейнеров увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 100 тыс. TEU (эквивалентов двадцатифутового контейнера), а объём перевалки сухих грузов вырос на 71% - до 1,73 млн тонн.

"Положительная динамика, наблюдаемая в сфере транзитных перевозок, является результатом работы, проводимой в направлении развития транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, усиления координации между соответствующими структурами и повышения за счёт этого операционной эффективности, а также расширения международного сотрудничества. Наряду с этим изменения, происходящие на глобальных торговых маршрутах, также способствовали росту спроса на транзитный потенциал Азербайджана. Меры, реализуемые в этом направлении, одновременно способствовали ускорению грузоперевозок по Среднему коридору и повышению конкурентоспособности маршрута", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что в последние годы в целях расширения транзитных возможностей Азербайджана и повышения его конкурентоспособности на международных транспортных коридорах был реализован ряд крупномасштабных проектов по развитию железнодорожной, автомобильной, морской и авиационной инфраструктуры.

В рамках этих мероприятий была проведена модернизация железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), являющейся важной составной частью Среднего коридора, в результате чего её годовая пропускная способность была доведена до 5 млн тонн.

Также была расширена инфраструктура Бакинского международного морского порта, играющего важную роль в повышении конкурентоспособности Среднего коридора. За последние годы годовая мощность порта по перевалке контейнеров увеличилась со 100 тыс. до 160 тыс. TEU. Благодаря совершенствованию координации операций время обработки судов сократилось примерно с 20 часов до 4-5 часов.

В настоящее время годовая перевалочная мощность порта составляет 15 млн тонн. В рамках продолжающегося проекта расширения предусматривается увеличение этого показателя до 25 млн тонн, а мощности по перевалке контейнеров - до 500 тыс. TEU.