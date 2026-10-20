Азербайджан сэкономил сотни миллионов кубометров газа

Азербайджан сэкономил 840 миллионов кубометров природного газа за счет производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в январе-сентябре 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в статье, опубликованной в официальной печати.

По его словам, доля ВИЭ в структуре производства электроэнергии в стране заметно увеличивается. Если в 2025 году на возобновляемые источники приходилось 13,4% из 28,7 миллиарда киловатт-часов произведенной электроэнергии, то за первые девять месяцев 2026 года этот показатель вырос до 20% от общего объема в 21,2 миллиарда киловатт-часов.

"Одним из важных результатов в этой сфере стали достижения Нахчыванской Автономной Республики. С 21 апреля по 2 июля текущего года потребность Нахчывана в электроэнергии полностью обеспечивалась за счет возобновляемых источников энергии.

Согласно оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), успех стран в энергетическом переходе определяется уже не объявлением новых целей, а степенью реализации поставленных задач.

В этом контексте ввод солнечных и ветровых электростанций в Азербайджане в соответствии с запланированным графиком демонстрирует последовательное продвижение к цели довести долю возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности до 33,3% к 2027 году", - говорится в статье.

В статье подчеркивается, что в рамках первого этапа развития зеленой энергетики в стране предусмотрено строительство 11 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 2 гигаватта. Три из них суммарной мощностью 570 мегаватт уже функционируют.

"До конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию солнечные электростанции "Билясувар" мощностью 445 мегаватт и "Шамс 1" мощностью 25 мегаватт. Кроме того, компания Masdar продолжает реализацию проекта ветровой электростанции мощностью 200 мегаватт.

В 2027 году планируется завершить подготовку к эксплуатации солнечных электростанций "Нефтчала" мощностью 315 мегаватт, "Шафаг" мощностью 240 мегаватт, "Шамс" и "Уфуг" мощностью по 50 мегаватт каждая, а также "Гярби Уфуг" мощностью 25 мегаватт.

Ожидается, что эти электростанции будут ежегодно производить 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить более 1,1 миллиарда кубометров природного газа и сократить выбросы углерода на 2,4 миллиона тонн", - заявил министр.