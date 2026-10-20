Азербайджан изучает перспективы производства зеленого топлива

В Азербайджане изучают возможности реализации трех пилотных проектов по производству экологически чистого авиационного топлива, зеленого метанола и зеленых удобрений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова, опубликованной в официальной печати.

По его словам, в рамках стратегии зеленой энергетики страны также разрабатывается план реализации документа "Национальное стратегическое видение по водороду".

Кроме того, оцениваются возможности использования геотермальной энергии. В стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027-2030 годы предусмотрена подготовка технико-экономических обоснований пилотных проектов в этой сфере.

П.Шахбазов также отметил, что совершенствуются механизмы финансирования Фонда энергоэффективности. Для предоставления льготных кредитов подписаны соглашения о сотрудничестве с 14 кредитными организациями.

"На сегодняшний день активным потребителям выделено 210 тысяч манатов льготных кредитных средств на установку солнечных панелей. Наряду с этим изучаются возможности применения модели ESCO, предусматривающей возврат инвестиций в энергоэффективность за счет полученной экономии.

За последний год расширены мероприятия по повышению осведомленности населения об энергоэффективности и рациональном потреблении энергии.

В последние годы в рамках реформ энергетического сектора принято шесть основных законов, сформировавших современную правовую базу отрасли. В настоящее время совершенствуются нормативные механизмы, обеспечивающие их практическое применение.

В частности, в рамках реализации новых законов "О газоснабжении" и "О теплоснабжении" утверждены правила использования газа, регулирования работы системы газоснабжения, технической безопасности и государственного контроля", - говорится в статье.

Отмечается, что также утверждены правила использования тепловой энергии, организации централизованного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, применения индивидуальных систем отопления, защиты сетей и безопасной эксплуатации оборудования.