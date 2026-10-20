Bu gün paytaxtda pulsuz avtobuslar işləyəcək
Bu gün UEFA Çempionlar Lqiasının Liqa mərhələsində "Borussiya" Dortmundu qəbul edəcək "Sabah"ın azarkeşləri üçün ödənişsiz avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.
Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək oyunla əlaqədar avtobuslar "Sabah" futbol klubunun təşəbbüsü və AYNA-nın dəstəyi ilə təşkil olunacaq.
Azarkeşlər "Gənclik" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən və "Qara Qarayev" metrostansiyasından Bakı Olimpiya Stadionuna ödənişsiz gedə biləcəklər.
Qarşılaşma başa çatdıqdan sonra isə avtobuslar Aviasiya Akademiyası istiqamətində də işləyəcək.
Avtobuslar saat 17:00-dan sərnişinlərin xidmətində olacaq.
Qeyd edək ki, qarşılaşma saat 20:45-də başlanacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре