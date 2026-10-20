Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.

Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в информации отдела по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что союзнические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном носят особый характер.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития кыргызско-азербайджанского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул особый характер союзнических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, отметив важность достигнутых договоренностей, включая Договор о союзнических отношениях, подписанный в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года, с точки зрения дальнейшего развития связей между странами.

В свою очередь, Сахиба Гафарова передала Президенту Садыру Жапарову приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Председатель Милли Меджлиса отметила динамичное развитие двусторонних отношений, включая межпарламентские связи, и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.