Сахиба Гафарова и Садыр Жапаров обсудили перспективы развития сотрудничества - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах.
Как передает Day.Az, об этом говорится во вторник в информации отдела по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил, что союзнические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном носят особый характер.
"В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития кыргызско-азербайджанского сотрудничества по различным направлениям, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах", - говорится в сообщении.
Президент Садыр Жапаров подчеркнул особый характер союзнических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном, отметив важность достигнутых договоренностей, включая Договор о союзнических отношениях, подписанный в ходе государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан в июле текущего года, с точки зрения дальнейшего развития связей между странами.
В свою очередь, Сахиба Гафарова передала Президенту Садыру Жапарову приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Председатель Милли Меджлиса отметила динамичное развитие двусторонних отношений, включая межпарламентские связи, и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.
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