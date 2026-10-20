Милли Меджлис придает большое значение сотрудничеству в рамках ТЮРКПА - Сахиба Гафарова - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что сотрудничество в рамках Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) занимает важное место в парламентской дипломатии Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, она подчеркнула на заседании Совета ТЮРКПА в Бишкеке 20 октября, что Милли Меджлис принимает активное участие в усилении деятельности организации, разработке модельных законов и развитии связей с другими межпарламентскими организациями.

Выступая на заседании, Сахиба Гафарова отметила, что проделанная за прошедший период работа способствовала дальнейшему укреплению деятельности организации. По ее словам, период после 14-го пленарного заседания ТЮРКПА ознаменовался рядом примечательных событий.

Спикер пожелала новым членам Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Курултая Республики Казахстан успехов в их деятельности во имя процветания своих стран и народов.

С. Гафарова отметила, что служение интересам народов, связанных друг с другом историческими, культурными и духовными корнями, в рамках парламентской дипломатии является важной миссией ТЮРКПА. Она подчеркнула, что Милли Меджлис Азербайджана придает особое значение сотрудничеству в рамках организации. Делегация азербайджанского парламента принимала активное участие в заседаниях комиссий ТЮРКПА, мероприятиях по различным темам, разработке модельных законов и деятельности миссий по наблюдению за выборами. Милли Меджлис также выступает с инициативами по усилению международной деятельности организации и установлению сотрудничества с другими межпарламентскими структурами.

Председатель Милли Меджлиса позитивно оценила работу нового генерального секретаря ТЮРКПА Рамиля Гасанова по усилению деятельности организации и развитию ее связей. Она заявила, что деятельность Секретариата ТЮРКПА, расположенного в Баку, постоянно находится в центре внимания Милли Меджлиса, и подчеркнула, что структуре и впредь будет оказываться активная поддержка.

На заседании также выступили председатели парламентов стран-участниц, выразившие свои мнения по вопросам повестки дня.