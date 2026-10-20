В ГНС Азербайджана создан комитет по управлению рисками ИИ

В Государственной налоговой службе (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана создан отдельный комитет с целью заблаговременного выявления и управления рисками, связанными с искусственным интеллектом.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказала заместитель начальника ГНС Самира Мусаева во вторник в Баку на Конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), передает Day.Az.

Она отметила, что при применении ИИ в госорганах особое значение имеют определение правовых рамок, обеспечение безопасности данных и правильная оценка рисков. В настоящее время рассматриваются нормативно-правовые акты, связанные с использованием искусственного интеллекта в госорганах.

По словам С. Мусаевой, искусственный интеллект позволяет анализировать данные о деятельности налогоплательщиков, выявлять первичные риски и совершенствовать процессы контроля. Вместе с тем окончательное решение о правовой оценке рисков, выявленных с помощью ИИ, и о том, влечет ли это ответственность, должно приниматься человеком.

"При применении искусственного интеллекта важнейшее значение имеют защита и охрана данных, определение первичных рисков, а также принятие окончательного решения ведомством. Решение о том, насколько обоснованы риски и ведут ли они к ответственности, должны принимать ответственные лица", - отметила она.

Замначальника ГНС подчеркнула, что при внедрении технологических новшеств следует учитывать не только их возможности, но и риски, которые они могут создать. В этом контексте создание в ведомстве отдельного комитета по управлению организационными рисками служит формированию механизма превентивного контроля.

"Мы создали отдельный комитет по управлению организационными рисками. Цель состоит в том, чтобы превентивно выявлять риски, вытекающие из цифровизации, и предотвращать внедрение без заключения соответствующего комитета цифровых инструментов и новшеств, способных создать риски", - заявила С. Мусаева.

Она добавила, что цифровизация также играет важную роль с точки зрения повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации расходов. По ее словам, для обеспечения налоговых поступлений в государственный бюджет от ненефтяного сектора в размере 100 манатов расходы налоговых органов составляют 1 манат 16 гяпиков.

С. Мусаева отметила, что применение технологий дает госорганам возможность обрабатывать большие объемы данных, более эффективно использовать ресурсы и совершенствовать налоговый контроль.

Она также затронула вопрос важности технической инфраструктуры для безопасного функционирования систем искусственного интеллекта, указав, что обработка данных в закрытой среде требует серверного оборудования с высокой вычислительной мощностью.

Представитель ГНС рассказала и о результатах, которые дают аналитика данных и автоматизация при налоговых проверках. По ее словам, автоматизация обработки результатов инвентаризации позволила сэкономить от 7 до 9 недель. А анализ с помощью ИИ миллиона чеков, поступающих с контрольно-кассовых аппаратов, создает условия для более оперативного выявления рисков.

По мнению С. Мусаевой, применение искусственного интеллекта может способствовать росту бизнеса, расширению налогооблагаемой базы и увеличению объема облагаемых налогом операций. Этот процесс требует от госорганов развития человеческих ресурсов и имеющихся возможностей в соответствии с новыми требованиями.

"С применением технологий можно обрабатывать больше данных и вносить более крупный вклад. По мере расширения налогооблагаемой базы важны также обеспечение соответствующих ресурсов и квалифицированный человеческий капитал для ее эффективного администрирования", - подчеркнула она.