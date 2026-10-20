Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте

В Азербайджане завершено расследование массового пищевого отравления, произошедшего 2 октября в средней школе №36 в Сумгайыте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, об этом заявили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПББ).

Выяснилось, что ученики употребляли кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Лабораторные исследования выявили в пробах пострадавших бактерию Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк), ставшую причиной отравления.

Агентство призвало потребителей проверять сроки годности продуктов и не употреблять пищу неизвестного происхождения или хранившуюся в неподходящих условиях. Родителям рекомендовали рассказывать детям о правилах пищевой безопасности.

Напомним, 2 октября после подозрения на массовое отравление в школе №36 в Сумгайыте в больницу обратились 21 ученик.