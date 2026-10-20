Создан Гянджинский мемориальный комплекс
Создан Гянджинский мемориальный комплекс в подчинении Министерства культуры Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения деятельности Гянджинского мемориального комплекса постановляю:
1.Создать Гянджинский мемориальный комплекс в подчинении Министерства культуры Азербайджанской Республики.
2.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:
2.1.обеспечить финансирование необходимых расходов, связанных с обеспечением деятельности Гянджинского мемориального комплекса, за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики для Министерства культуры Азербайджанской Республики;
2.2.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.
3.Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания", - говорится в документе.
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