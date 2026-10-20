В Зангилане нарастили производство "зеленой энергии" - ФОТО

С момента ввода в эксплуатацию гидроэлектростанции в Зангилане произвели 215 миллионов киловатт-часов экологически чистой энергии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении ОАО "Азерэнержи".

Отмечается, что Зангилан, где сегодня отмечается День города, благодаря энергетическим проектам, реализуемым после освобождения от оккупации, превращается в один из центров зеленой энергетики Азербайджана.

"Крупнейший каскад гидроэлектростанций, построенных на освобожденных территориях после 44-дневной Отечественной войны, расположен в Зангилане на реке Охчучай - левом притоке реки Араз. В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерэнержи" каскадным методом построило четыре гидроэлектростанции: "Джахангирбейли", "Зангилан", "Шайыфлы" и "Сарыгышлаг" мощностью 10,5 мегаватта каждая. Станции общей мощностью 42 мегаватта были введены в эксплуатацию в 2023-2024 годах.

С момента ввода в эксплуатацию эти станции произвели 215 миллионов киловатт-часов экологически чистой энергии. Благодаря этому удалось сэкономить 47 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 90 тысяч тонн углекислого газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 40 процентов выработанной электроэнергии направляется на удовлетворение потребностей освобожденных территорий, а оставшиеся 60 процентов передаются в общую энергосистему страны.

Согласно информации, гидроэлектростанции Зангилана вносят значительный вклад в обеспечение региона электроэнергией и увеличение объемов производства зеленой энергии в Азербайджане.

Подчеркивается, что подстанция "Зангилан" стала одной из первых подстанций напряжением 110 кВ, построенных ОАО "Азерэнержи" на освобожденных от оккупации территориях. Она была введена в эксплуатацию 20 октября 2021 года с участием Президента Ильхама Алиева и сыграла важную роль в восстановлении энергетической инфраструктуры освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.