ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков

Агенты искусственного интеллекта (ИИ) позволяют ускорить анализ рисков финансовых операций и сократить временные затраты специалистов по комплаенсу и управлению рисками.

Как передает Day.Az, об этом заявил управляющий партнер и основатель компании Formica AI Озгюр Октан во вторник на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC) в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что развитие генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей (LLM) значительно расширило влияние этих технологий на повседневную жизнь и бизнес-процессы.

По словам Октана, если раньше искусственный интеллект ассоциировался преимущественно со статистическими и математическими моделями, прогнозированием и анализом различных показателей, то развитие больших языковых моделей расширило возможности систем по обработке запросов пользователей и формированию ответов.

"Появление больших языковых моделей в нашей жизни за последний год стало одной из основных причин того, что искусственный интеллект начал оказывать влияние на каждого", - отметил он.

Представитель компании сообщил, что Formica AI использует технологии генеративного искусственного интеллекта и обслуживает более 70 клиентов в Узбекистане, Кыргызстане и Великобритании. С помощью единого приложения компания помогает клиентам управлять рисками и случаями мошенничества, обеспечивать соблюдение требований комплаенса, а также оценивать уровень риска клиентов.

Он также рассказал о возможностях агентов искусственного интеллекта. По его словам, это программные системы, способные самостоятельно выполнять определенные задачи. Они могут автоматизировать повседневные процессы, такие как совершение покупок, проведение платежей и бронирование столиков в ресторанах.

Озгюр Октан отметил, что применение агентов ИИ в сфере управления рисками и GRC также постепенно расширяется. Эти технологии позволяют не только снижать нагрузку на сотрудников, но и ускорять анализ данных.

"Главное преимущество этих агентов заключается в том, что они экономят время специалистов по комплаенсу и управлению рисками. Цель состоит не в том, чтобы принимать решения вместо них, а в том, чтобы дать сотрудникам возможность работать эффективнее", - подчеркнул он.

По словам представителя компании, агенты искусственного интеллекта могут распределять задачи между несколькими агентами и выполнять их согласованно. Это позволяет ускорить анализ сложных операций.

Он сообщил, что в обычных условиях ручная проверка одной финансовой операции и ее сопоставление с предыдущими операциями могут занимать 15-20 минут. Агент искусственного интеллекта способен проанализировать такую операцию за 5-10 секунд и предоставить предварительную оценку того, является ли она приемлемой или может представлять риск.

Озгюр Октан добавил, что внедрение подобных технологий позволяет оперативнее выявлять риски, автоматизировать процессы комплаенса и помогать специалистам уделять больше внимания решению сложных задач.

Отметим, что в Баку состоялась конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции приняли участие представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий была посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассмотрели новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель была посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждались роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Целью конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.