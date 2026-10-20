Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО

Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что в связи с ростом пассажирского спроса 24 и 25 октября будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку.

"В то же время по маршруту Баку - Газах - Баку поезда ежедневно курсируют согласно обычному расписанию. Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, через приложение ADY Mobile или в железнодорожных кассах", - добавили в ведомстве.