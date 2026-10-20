https://news.day.az/society/1868401.html Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Отмечается, что в связи с ростом пассажирского спроса 24 и 25 октября будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку.
Назначены дополнительные поезда по маршруту Баку - Агстафа - Баку - ФОТО
Назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку - Агстафа - Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Отмечается, что в связи с ростом пассажирского спроса 24 и 25 октября будут организованы дополнительные рейсы по маршруту Баку - Агстафа - Баку.
"В то же время по маршруту Баку - Газах - Баку поезда ежедневно курсируют согласно обычному расписанию. Билеты можно приобрести на официальном сайте АЖД, через приложение ADY Mobile или в железнодорожных кассах", - добавили в ведомстве.
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