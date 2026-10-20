https://news.day.az/politics/1868274.html Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az Азербайджан может придать дополнительный импульс развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), укреплению регионального сотрудничества и расширению связей со странами Центральной Азии.

Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии - Айгерим Жампетова для Day.Az

Политика, 20 октября 2026 17:55 (UTC +04:00) 5 650
Саммит в Баку усилил позиции Азербайджана в азиатской дипломатии

Азербайджан может придать дополнительный импульс развитию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), укреплению регионального сотрудничества и расширению связей со странами Центральной Азии. Продление председательства Баку до 2028 года открывает возможности для продолжения институциональных реформ и реализации новых инициатив.

Об этом Day.Az сказала казахстанский политолог, ассоциированный профессор Школы права и государственного управления Университета Нархоз Айгерим Жампетова, комментируя итоги 7-го саммита СВМДА, состоявшегося в Баку.

По ее словам, одним из главных результатов встречи стало определение дальнейших направлений практического сотрудничества между государствами Азии. Важную роль в этом процессе играет Бакинская декларация, отражающая общие приоритеты участников в сфере региональной безопасности и взаимодействия.

"В период председательства Азербайджана получили развитие новые инициативы, в частности Совет женщин СВМДА и Финансовый саммит, призванные расширить сотрудничество в социальной и финансово-экономической сферах. Важным направлением остается также развитие аналитического и академического взаимодействия между государствами-участниками", - отметила Жампетова.

Она также обратила внимание на присоединение Лаоса, после которого число государств - членов СВМДА достигло 29. По мнению политолога, это свидетельствует о расширении географического охвата объединения и укреплении его значения как общеазиатской площадки для диалога.

При этом дальнейшее развитие организации будет зависеть от того, насколько успешно участники смогут воплощать политические договоренности в конкретные проекты. Среди перспективных направлений эксперт выделила укрепление механизмов доверия, превентивную дипломатию и водную безопасность.

Комментируя поддержку продления председательства Азербайджана в СВМДА до 2028 года, Жампетова отметила, что этот шаг важен для обеспечения преемственности институциональных преобразований организации.

По ее словам, одним из ключевых направлений работы остается подготовка проекта Устава СВМДА. Для его согласования необходимо учитывать позиции государств-участников, которые придерживаются различных политических подходов и имеют разные интересы.

"Для Баку продолжение председательства - возможность укрепить дипломатические позиции, развивать начатые инициативы и расширять взаимодействие со странами Центральной Азии и другими государствами азиатского пространства", - подчеркнула политолог.

Она напомнила, что практика последовательного председательства в течение двух сроков уже применялась в организации: Казахстан возглавлял СВМДА с 2020 по 2024 год.

Жампетова считает, что продление полномочий Азербайджана можно рассматривать как положительную оценку проделанной работы и возможность ускорить дальнейшее развитие объединения.

Еще одной долгосрочной целью СВМДА является преобразование объединения в полноценную международную организацию. По оценке Жампетовой, эта перспектива реалистична, хотя для ее реализации потребуется решить ряд сложных политических и правовых вопросов.

Процесс трансформации начался на саммите в Астане в 2022 году, где Казахстан сыграл ключевую роль в продвижении инициативы. В период председательства Азербайджана продолжились переговоры по проекту Устава, который должен заложить правовую основу будущих преобразований.

Как отметила эксперт, новый статус мог бы укрепить организационную и правовую структуру объединения, а также создать более системные механизмы реализации совместных инициатив.

Вместе с тем политолог указала на сложности достижения консенсуса между 29 государствами, в том числе странами, имеющими серьезные политические противоречия. В качестве примеров она привела Индию и Пакистан, а также Иран и Израиль.

По ее мнению, это одновременно подчеркивает значимость СВМДА как площадки для диалога и объясняет трудности согласования общих решений.

"Успех трансформации будет зависеть от готовности участников согласовать правовые и институциональные вопросы на основе консенсуса. В конечном счете главным критерием станет не столько формальный международный статус, сколько способность организации укреплять доверие и добиваться конкретных результатов в сфере региональной безопасности и сотрудничества", - заявила Жампетова.

Отдельное внимание эксперт уделила практическим перспективам взаимодействия Азербайджана и Казахстана в транспортной, энергетической и цифровой сферах.

По ее словам, развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор, имеет стратегическое значение для Казахстана с точки зрения диверсификации экспортных направлений и расширения доступа к международным рынкам.

Важным направлением остается и энергетическое сотрудничество. Жампетова напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите заявил о планах увеличить объемы поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

По оценке политолога, это позволит Казахстану расширить возможности диверсификации нефтяного экспорта.

Еще одним перспективным проектом она назвала Транскаспийский коридор зеленой энергии, который развивают Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. В перспективе он предполагает соединение энергосистем трех стран и передачу электроэнергии через Черное море на европейские рынки.

При этом реализация проекта потребует значительных инвестиций, развития межгосударственной инфраструктуры и решения технических вопросов.

Жампетова также отметила запуск 15 октября в Баку Транскаспийской волоконно-оптической линии связи протяженностью около 380 километров, соединяющей Актау и Сумгаит по дну Каспийского моря.

По ее словам, линия расширяет возможности передачи данных между Азией и Европой и создает дополнительные условия для развития цифровой экономики, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта.

"Казахстан и Азербайджан последовательно развивают сотрудничество в транспортной, энергетической и цифровой сферах. В перспективе эти направления могут сформировать взаимосвязанную систему маршрутов, укрепляющую связи Центральной Азии с Южным Кавказом и европейскими рынками", - считает эксперт.

Она подчеркнула, что дальнейший результат будет зависеть от практической реализации проектов, их экономической эффективности и долгосрочной устойчивости.

Али Гасымов

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