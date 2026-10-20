Азербайджан и Хорватия обсудили развитие стратегического партнерства - ФОТО

20 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял государственного секретаря по политическим вопросам министерства иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушича.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута роль взаимных визитов высокого уровня и регулярных политических консультаций в развитии двусторонних связей.

В контексте торгово-экономических связей отмечена важность увеличения товарооборота и взаимных инвестиций. Была акцентирована значимость диверсификации сотрудничества в сферах традиционной и альтернативной энергетики, цифрового развития, туризма и сельского хозяйства.

Касаясь стратегической роли Азербайджана, стороны подчеркнули важность использования возможностей Среднего коридора, а также взаимной поддержки на международных и региональных платформах.

На встрече была дана высокая оценка обмену опытом и развитию сотрудничества в сфере разминирования между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию и специализированными компаниями Хорватии. Хорватская сторона сообщила о завершении работ по разминированию в своей стране в марте текущего года и выразила готовность оказать Азербайджану необходимую поддержку в этом направлении.

Хорватские предприниматели были приглашены воспользоваться благоприятным бизнес-климатом в Азербайджане, в том числе возможностями СЭЗ Алят и Бакинского международного морского торгового порта, а также принять активное участие в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

Джейхун Байрамов проинформировал о ситуации в регионе в постконфликтный период и о ходе азербайджано-армянского мирного процесса. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам региональной безопасности, представляющим взаимный интерес.

В тот же день состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Хорватии. Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, а хорватскую - госсекретарь министерства иностранных и европейских дел этой страны Франо Матушич.