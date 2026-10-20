Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 23 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессой парламента, в повестку дня заседания включено 12 вопросов:

Назначение аудитора Счетной палаты Азербайджанской Республики.

Проект закона Азербайджанской Республики об утверждении "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему".

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственных закупках" (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об авиации" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О техническом регулировании" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об исполнительном производстве" и "О рынке ценных бумаг" (второе чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики "Об аграрной сфере" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О кредитных союзах", "О бюджетной системе", "О фитосанитарном контроле" и "Об экологически чистом сельском хозяйстве" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики "О сертификате продукции" (первое чтение).

Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики "Об исполнительном производстве" (первое чтение).