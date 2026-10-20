Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ

Азербайджан и Корпорация международного развития финансирования США (DFC) обсудили возможности сотрудничества в создании центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ), развитии цифровой инфраструктуры, а также в сферах транспорта и логистики.

Как передает Day.Az, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил на своей странице в социальной сети X.

"Мы провели встречу с главным директором по политике Корпорации международного развития финансирования США (DFC) Каролин Вик.

В ходе встречи обсудили возможности сотрудничества в создании центров обработки данных для искусственного интеллекта в Азербайджане, развитии цифровой инфраструктуры, а также в сферах транспорта и логистики.

Кроме того, обменялись мнениями по вопросам развития Среднего коридора, укрепления устойчивых цепочек поставок и перспектив финансирования совместных инвестиционных проектов", - говорится в публикации министра.

Отметим, что DFC является инвестиционным подразделением правительства США, работающим на международном уровне. Корпорация привлекает частный капитал для реализации внешнеполитических целей США и содействия экономическому развитию. Ее инвестиции обеспечивают высокую доходность для американских налогоплательщиков, способствуют экономическому развитию стран-союзников и партнеров США, а также укрепляют цепочки поставок для противодействия соперникам и обеспечения конкурентного преимущества.

Корпорация поддерживает проекты в стратегически важных отраслях экономики, расширяя возможности для международного инвестиционного сотрудничества.

DFC была создана в 2019 году, в первый президентский срок Дональда Трампа, на основе многолетней широкой двухпартийной поддержки. В 2025 году корпорация получила значительно расширенные полномочия.