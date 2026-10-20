Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ

По состоянию на 1 октября текущего года запасы золота Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составляли 178,1 тонны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации SOFAZ.

Доля золота в инвестиционном портфеле фонда на 1 октября составила 32,3 процента. Годом ранее запасы золота составляли 184,8 тонны, а его доля в портфеле - 32,8 процента.

"В третьем квартале 2026 года волатильность на мировых финансовых рынках оставалась высокой, поскольку сохраняющаяся геополитическая напряженность, инфляционное давление и ожидания относительно денежно-кредитной политики продолжали влиять на все основные классы активов. Несмотря на волатильность, мировые фондовые рынки продемонстрировали положительную доходность, тогда как рынки государственных облигаций находились под давлением на фоне роста доходности. На товарных рынках наблюдался значительный рост цен под влиянием повышения стоимости энергоносителей, в то время как цена золота отличалась высокой волатильностью и снизилась к концу квартала.

В третьем квартале рост цен на энергоносители, устойчивое инфляционное давление и сохранение экономической активности на стабильном уровне усилили ожидания относительно сохранения процентных ставок на высоком уровне. В результате доходность государственных облигаций ведущих развитых стран повысилась. Опасения, связанные с государственными заимствованиями, и значительные объемы выпуска долговых ценных бумаг оказали дополнительное давление на доходность долгосрочных облигаций. Рост доходности привел к снижению стоимости облигаций.

В третьем квартале устойчивый экономический рост, высокие финансовые результаты компаний, а также продолжение инвестиций в искусственный интеллект и связанную с ним инфраструктуру способствовали росту мировых фондовых рынков. В августе на рынках наблюдалось уверенное восстановление, однако в сентябре повышение доходности облигаций и цен на энергоносители, а также новое усиление напряженности негативно повлияли на настроения инвесторов, что привело к росту волатильности. Несмотря на эти негативные факторы, мировые фондовые рынки завершили квартал ростом, а высокие фундаментальные показатели компаний способствовали повышению устойчивости рынков в более сложных макроэкономических условиях.

В третьем квартале цена золота отличалась высокой волатильностью. В августе на фоне нового усиления геополитической неопределенности и инвестиционного спроса цена золота заметно выросла, однако в сентябре эта тенденция сменилась снижением на фоне повышения доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США", - говорится в информации.