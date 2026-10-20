AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры

В Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON) ведется работа по совершенствованию корпоративного управления, формированию единой комплаенс-культуры и управлению рисками с учетом специфики деятельности входящих в него предприятий.

Как передает Day.Az, об этом во вторник заявил главный юридический администратор и директор юридического департамента AZCON Тогрул Гулузаде на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), проходящей сегодня в Баку, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что создание AZCON стало важной инициативой с точки зрения корпоратизации государственных предприятий, повышения их конкурентоспособности и финансовой устойчивости, а также совершенствования механизмов корпоративного управления.

По словам Т.Гулузаде, 7 ноября исполнится два года со дня создания холдинга. Он также отметил, что государственные предприятия вносят вклад в рост, наблюдаемый в последнее время в транспортной и коммуникационной сферах.

"Думаю, что корпоративное управление и комплаенс также играют здесь большую роль", - подчеркнул он.

Представитель AZCON сообщил, что в структуру холдинга входят 11 предприятий, работающих в транспортной и коммуникационной сферах. У этих предприятий также есть дочерние структуры, обладающие статусом отдельных юридических лиц.

Он отметил, что одна из основных задач - формирование единой культуры корпоративного управления и комплаенса на предприятиях холдинга. Вместе с тем единый подход не означает, что все решения должны приниматься централизованно.

"Каждый сектор имеет свои особенности, требования регулирования и риски. Поэтому наряду с формированием единой комплаенс-культуры необходимо применять различные подходы с учетом специфики каждой сферы", - заявил Т.Гулузаде.

Он обратил внимание на то, что в транспортной сфере особое значение имеют соблюдение международных стандартов и выполнение требований международных конвенций. В воздушном транспорте основными приоритетами являются безопасность полетов и надежность цепочки поставок в авиационной отрасли.

В морском транспорте деятельность судов как в Каспийском бассейне, так и за его пределами обусловливает необходимость соблюдения международных требований, в том числе экологических норм.

Тогрул Гулузаде также отметил, что на фоне расширения цифровизации все большую актуальность приобретают вопросы защиты персональных данных, обеспечения устойчивости цифровой инфраструктуры и кибербезопасности.

"Сегодня угрозы в сфере кибербезопасности постоянно меняются. Для предотвращения подобных рисков на предприятиях необходимо устанавливать соответствующие внутренние правила и процедуры, а также контролировать их соблюдение", - отметил он.

По его словам, соблюдение международных требований, укрепление корпоративного управления и эффективное управление рисками относятся к основным направлениям формирования единой комплаенс-культуры в AZCON.

Отметим, что в Баку состоялась конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции приняли участие представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий была посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассмотрели новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель была посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждались роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Целью конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.