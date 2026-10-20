День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий

День города Зангилан отмечается серией праздничных мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках мероприятий в Зангиланском конгресс-центре состоялось открытие "Зангиланского фестиваля плова". Участники фестиваля дегустировали традиционные разновидности плова, характерные для региона и приготовленные профессиональными поварами.

Наряду с этим, были организованы презентации, посвященные искусству лоскутного шитья (гурама) и плетения циновок. При организационной поддержке Объединения фотографов Азербайджана прошла фотовыставка "Зангилан - на крыльях времени", отражающая историю, природу и современный облик Зангилана.

Для детей были организованы фейс-арт, творческая выставка рисунков и поделок, а также проведены мастер-классы по живописи. Юные жители города посмотрели спектакль в исполнении Детского театра XX.

В рамках серии мероприятий на сцене Зангиланского конгресс-центра также состоялся праздничный концерт. На концерте выступили солисты Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева и Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова.