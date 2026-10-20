Клоунада, пантомима, препятствие - история одного азербайджанца в Турции - ФОТО

- история одного азербайджанца в Турции - ФОТО

Заслуженный артист Азербайджана Эльман Рафиев представил страну на XVIII Международном театральном фестивале Ethos со спектаклем "Engel" ("Препятствие"), поставленным в жанре пантомимы-клоунады. По итогам выступления артист был удостоен специального приза фестиваля.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил Trend Life.

Руководитель фестиваля Серхан Сарыкая лично пригласил Эльмана Рафиева принять участие в мероприятии в качестве актера и почетного гостя. Артист, который сотрудничает с фестивалем на протяжении многих лет, с радостью принял приглашение. По словам артиста, выступать на одной сцене с представителями театрального искусства Германии и Турции - большая ответственность. Он выразил уверенность, что постановка найдет отклик у зрителей.

"Участие в международном фестивале стало возможностью представить азербайджанское театральное искусство зарубежной аудитории и продемонстрировать выразительные возможности пантомимы и клоунады", - отметил актер.

Автором и режиссером спектакля выступил заслуженный артист Азербайджана Гурбан Масимов - один из первых отечественных пантомимистов, актер и режиссер.

В течение десяти дней фестивальной программы Эльман Рафиев намерен знакомиться с постановками театральных коллективов из разных стран. Кроме того, ожидается, что он проведет мастер-класс для участников фестиваля.

Главная тема XVIII фестиваля Ethos в этом году - "Сны, мечты, утопии" (Rüyalar, Hayaller, Ütopyalar). Помимо Азербайджана, в фестивале участвуют театральные коллективы из Германии, Грузии, Испании, Литвы и Ирана.