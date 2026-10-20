В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев в агропарках

В Азербайджане планируют расширить перечень случаев, в которых иностранным гражданам и лицам без гражданства не требуется получать разрешения на временное проживание и работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Миграционный кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года от получения разрешения на временное проживание (долгосрочного разрешения) и разрешения на работу будут освобождены резиденты агропарков, а в случае юридических лиц - лица, занимающие должности руководителя и его заместителей, а также агрономы, специалисты по садоводству и ветеринарные врачи, привлекаемые этими резидентами к трудовой деятельности на территории Азербайджана.

При этом указанные специалисты должны иметь опыт работы в соответствующей сфере деятельности.