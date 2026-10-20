Прошел День высокопоставленного наблюдателя в рамках учений "Встреча соколов-2026" - ФОТО - ВИДЕО

20 октября в рамках совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" с участием руководства министерства обороны Азербайджанской Республики и высокопоставленных гостей состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

Как говорится в сообщении министерства обороны, сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучали государственные гимны Азербайджанской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов, передает Day.Az .

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову была представлена подробная информация о целях и этапах учений, а также о задействованных силах и средствах.

Было доложено, что в ходе совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026" основное внимание было уделено укреплению военного сотрудничества и взаимного доверия, повышению оперативной слаженности между Военно-воздушными силами двух стран, развитию навыков выполнения совместных действий, совершенствованию планирования и координации воздушных операций, а также обмену опытом между участниками.

К учениям было привлечено более 600 военнослужащих обеих стран. Кроме того, были задействованы 3 системы противовоздушной обороны, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 20 авиационных средств азербайджанской армии, 6 боевых и 1 транспортный самолет, а также 3 вертолета Вооруженных сил ОАЭ.

Участники Дня высокопоставленного наблюдателя ознакомились с ходом учений, а также понаблюдали за показательным полетом авиационных средств с государственными флагами обеих стран.

Отметим, что в рамках совместных летно-тактических учений "Встреча соколов - 2026", стартовавших 12 октября, были отработаны оборонительные и наступательные воздушные операции, а также поисково-спасательные задачи в условиях боевых действий. Профессионализм задействованных в учениях военнослужащих был высоко оценен наблюдателями.

В завершение гости ознакомились с задействованными в учениях авиационными средствами.