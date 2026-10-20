Азербайджан поборется за "Оскар": назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии

назван фильм, который представит страну на мировой кинопремии

Азербайджан представит на 99-й церемонии вручения премии "Оскар" фильм "Тагиев: Школа" (Taghiyev: School) режиссера Заура Гасымлы. Картина выдвинута в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend Life председатель комиссии по представлению азербайджанских фильмов на премию "Оскар", режиссер Шамиль Алиев.

Фильм посвящен жизни азербайджанского промышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева и его усилиям по открытию мусульманской школы для девочек в начале XX века. Эта историческая драма продолжает масштабный кинопроект о жизни и деятельности выдающегося азербайджанского благотворителя.

Предыдущая часть проекта - "Тагиев: Нефть" (Taghiyev: Oil) -также представляла Азербайджан в оскаровской гонке в прошлом году.

В этом году в категории "Лучший международный полнометражный фильм" зафиксировано рекордное количество участников: на рассмотрение членам Американской киноакадемии были представлены 105 картин из разных стран мира. Предыдущий рекорд составлял 93 фильма и был установлен в 2020 году.

Первоначальный этап голосования запланирован на 7-11 декабря, а список из 15 фильмов, вошедших в шорт-лист, должен быть объявлен 15 декабря.

Участие фильма "Тагиев: Школа" в оскаровской гонке предоставляет международной аудитории возможность познакомиться с важной страницей истории Азербайджана и наследием человека, внесшего значительный вклад в развитие образования и благотворительности в стране.

Художественный фильм "Тагиев", созданный Бакинским Медиа Центром, на сегодняшний день посмотрели более 200 тысяч зрителей в кинотеатрах Азербайджана.

Все четыре части киноэпопеи - "Тагиев: Нефть", "Тагиев: Царь", "Тагиев: Сона" и "Тагиев: Школа" - созданные Бакинским Медиа Центром, завоевали широкое признание зрителей и стали одними из самых востребованных отечественных кинопроектов в ведущих кинотеатрах страны.