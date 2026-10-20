Стали известны сроки восстановления поставок СПГ через Ормуз

Полное восстановление поставок сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив может произойти в апреле 2027 года. Такой сценарий принят в качестве базового в обновленном анализе поставок СПГ из стран Персидского залива.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете Оксфордского института энергетических исследований (OIES) "Что ждет СПГ в Ормузском проливе? Альтернативные сценарии".

Согласно отчету, дипломатические усилия по согласованию условий безопасного и надежного возобновления судоходства через пролив прекратились на фоне приближения промежуточных выборов в США, запланированных на начало ноября. Отмечается, что в конце сентября Белый дом отклонил предложенный Ираном семидневный мирный план.

Подчеркивается, что США удалось установить эффективное эмбарго на экспорт иранской нефти из Персидского залива, однако устранить угрозу со стороны Ирана для судоходства без соответствующего разрешения не удалось: "Обе стороны наносили удары по коммерческим судам, пытавшимся пройти через пролив, выводили их из строя, а в некоторых случаях топили".

"Попытки организовать региональную конференцию между Ираном и соседними государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) также провалились в середине сентября. Причиной стало отсутствие согласия по предложению Ирана ввести плату за проход и установить контроль за экспортом энергоресурсов через пролив.

Признаков скорого выхода из политического тупика нет. Продолжительность ценового шока на энергетическом рынке повышает риски роста цен и перебоев с поставками СПГ для стран-импортеров по мере приближения зимы в Северном полушарии", - говорится в отчете.

По данным института, в предыдущем исследовании, опубликованном в конце марта, аналитик OIES Майк Фулвуд рассматривал три сценария восстановления поставок: оптимистичный - возобновление в июне 2026 года, восстановление после лета с приближением объемов поставок к нормальному уровню в ноябре 2026 года, за исключением поврежденных линий сжижения в Катаре, и наиболее неблагоприятный - годовая остановка с возвращением неповрежденных линий в эксплуатацию к апрелю 2027 года.

Согласно приведенным в отчете расчетам, возобновление поставок в четвертом квартале 2026 года могло бы привести к росту цен на газ на европейском хабе TTF до более чем 25 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) к концу года: "Продолжение остановки поставок в течение зимы 2026-2027 годов могло бы поднять цены значительно выше 30 долларов за MMBtu. При этом фьючерсные цены TTF до кризиса, в феврале 2026 года, составляли 10-11 долларов за MMBtu, а на момент подготовки отчета текущие фьючерсные котировки находились в районе 28 долларов".

В отчете отмечается, что в обновленном анализе OIES рассматривает три дополнительных сценария, наряду с базовым, предполагающим возобновление поставок в апреле 2027 года.

"Первый сценарий предусматривает восстановление поставок в октябре 2027 года - на шесть месяцев позже базового сценария. Он предполагает постепенное наращивание поставок летом и полное возобновление работы неповрежденных линий сжижения в октябре.

Второй сценарий, предусматривающий сохранение ограничений, предполагает, что поставки СПГ из Катара и ОАЭ останутся на текущем уровне, т.е. чуть менее 2 миллиардов кубометров в месяц, на протяжении всего 2028 года. Такие объемы в основном смогут использоваться потребителями внутри Персидского залива, включая Кувейт. В этом случае полноценного возобновления судоходства через Ормузский пролив не произойдет.

Третий сценарий предполагает восстановление поставок СПГ из стран Персидского залива до 50 процентов от докризисного уровня с января 2027 года. Он моделирует ситуацию, при которой экспортеры СПГ из Катара и ОАЭ сталкиваются с трудностями в переговорах об условиях прохода судов либо не могут полностью адаптироваться к рискам безопасности при транспортировке грузов.", - сообщает OIES.