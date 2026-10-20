Двор, который дети придумали заново: как ЮАМЕТ проектирует пространство для игры - ФОТО

Днем город объясняет себя фасадами, а после заката - светом. Одни дворы растворяются в темноте, другие продолжают жить: в них слышны шаги, смех, стук мяча, разговоры взрослых на скамейках. Хорошо спроектированная детская площадка в этот час перестает быть набором горок и превращается в маленькую сцену, на которой у каждого есть своя роль.

Для Азербайджана, где теплый вечер часто продлевает жизнь улиц, такой взгляд на общественное пространство особенно уместен. Двор или парк принимают на себя сразу две роли: дают место для игры и становятся заметной частью городской архитектуры - безопасной, выразительной, рассчитанной на детей разного возраста и на взрослых, которые приходят вместе с ними.

Российские решения для городской среды выходят на зарубежную аудиторию в том числе под национальным брендом "Сделано в России". Программу продвижения реализует Российский экспортный центр: она соединяет добровольную сертификацию с международным продвижением и позволяет увидеть за привычной географической надписью конкретную инженерную школу, материалы, дизайн и производственную культуру. У компании "ЮАМЕТ" все это складывается в законченные пространства - от первого эскиза до монтажа.

Город на высоте одного метра

Взрослый оценивает двор взглядом сверху: замечает дорожки, зонирование, освещение, расстояние между объектами. Ребенок все видит иначе. Для него важны фактура каната под ладонью, высота первой ступени, тайный проход, возможность спрятаться и снова показаться, скорость спуска. Проектировщику приходится одновременно держать в голове обе карты.

"ЮАМЕТ" выпускает детские, спортивные и парковые комплексы полного цикла. В каталоге есть яркие конструкции из HPL и HDPE, деревянные серии, канатные комплексы, воркаут-зоны, скейт-парки, оборудование для людей с ограниченными возможностями, парковая мебель и покрытия. Компания не ограничивается готовыми комбинациями: команда разрабатывает индивидуальные 3D-проекты, организует доставку, сборку и установку.

Так площадка перестает быть чем-то, что просто привезли на свободный кусок земли. Она становится частью конкретного места. В одном проекте нужен деревянный комплекс, который не спорит с зеленью парка. В другом - цветная конструкция с четкой геометрией для нового жилого квартала. В третьем - спортивный сценарий, способный увлечь подростков, для которых обычная горка давно стала слишком маленькой.

Свет - тоже игровой элемент

Одна из самых выразительных деталей в решениях "ЮАМЕТ" - интегрированное освещение. Оно не выглядит фонарем, поставленным рядом после завершения проекта. Свет становится частью конструкции: проводит линии по фасаду комплекса, подчеркивает его объем, делает площадку узнаваемой издалека.

И это не только эффектная фотография для презентации. После заката архитектура должна оставаться читаемой: входы, переходы и границы пространства не исчезают, взрослым проще видеть детей, а сам двор не теряет притягательность. Цветной свет способен превратить игровой комплекс в ориентир - место, о котором договариваются: встретимся там, где вечером сияют башни.

В азербайджанском городском контексте это дает дизайнерам широкое поле для фантазии. Площадка может поддержать сдержанную архитектуру двора или, наоборот, стать его ярким центром. Может отозваться цветом, орнаментальным ритмом, силуэтом. То есть речь идет не о декоративной накладке, а о цельном проекте, где образ вырастает из функции.

Три гектара, на которых проверяют фантазию

У компании собственное производство площадью три гектара в Брянской области, около 200 специалистов и 14 лет опыта. Ежегодно "ЮАМЕТ" создает около 1500 детских и спортивных пространств. Масштаб здесь нужен не ради рекорда: он позволяет соединять серийность с индивидуальной разработкой и контролировать путь изделия внутри одного производственного контура.

Городское оборудование живет под открытым небом, терпит жару, дождь, пыль и постоянную нагрузку. При этом ребенок не должен ощущать эту инженерную суровость. Для него площадка обязана оставаться кораблем, замком, лесом, полосой препятствий или чем-то, чему взрослые пока не успели придумать название.

Именно на этом пересечении - строгого и воображаемого - появляется сильный проект. Инженеры рассчитывают конструкцию, дизайнеры собирают цвет и форму, производство отвечает за точность, монтажники связывают объект с местом. А затем площадку занимают дети и мгновенно переписывают инструкцию на свой лад.

Пространство, которое помнит о всех

Современный двор нельзя проектировать только для одного возраста и одного способа движения. В линейке "ЮАМЕТ" есть решения для малышей, подростков, спортсменов и маломобильных посетителей. Рядом с игровыми комплексами могут появляться тренажеры, места отдыха, тактильные элементы, безопасные покрытия и свет.

Так национальный бренд "Сделано в России" в городской среде становится не абстрактной отметкой происхождения, а видимым результатом: пространством, где хочется задержаться. Его можно оценить по чертежам и характеристикам, но окончательная проверка проходит вечером. Если свет включился, дети не спешат домой, а взрослые перестали смотреть на часы - значит, архитектура действительно заработала.