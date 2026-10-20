В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ

В Азербайджане ведется работа по обеспечению безопасного применения искусственного интеллекта (ИИ), защите конфиденциальности персональных данных и совершенствованию правового регулирования в этой сфере.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом во вторник заявил главный юридический администратор и директор юридического департамента AZCON Holding Тогрул Гулузаде на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC) в Баку, передает Day.Az.

Он отметил, что применение искусственного интеллекта является одним из актуальных вопросов как для регулирующих органов, так и для корпоративного сектора. В связи с этим Азербайджану важно соблюдать баланс между развитием технологий и их безопасным использованием.

По словам Т.Гулузаде, AZCON участвует в работе, проводимой в этом направлении на регуляторном и корпоративном уровнях. Он подчеркнул, что особое значение имеют изучение международного опыта в сфере искусственного интеллекта и формирование правовой базы, отвечающей потребностям Азербайджана.

"Мы проводим сравнительный анализ законодательной базы Китая, США и Европейского союза в области искусственного интеллекта. Подходы этих стран и объединений различаются. В то время как в Китае и США наблюдается более либеральный подход к применению технологий, Европейский союз уделяет более пристальное внимание вопросам безопасности", - заявил он.

Представитель компании отметил, что с учетом международного опыта Азербайджану необходимо сформировать сбалансированный подход. Вместе с тем стремительное развитие технологий искусственного интеллекта усложняет процесс правового регулирования.

По его словам, рамочная политика в области искусственного интеллекта охватывает период 2027-2030 годов, и в этом направлении ведется работа над подготовкой новой законодательной базы. Основная цель заключается в обеспечении безопасного использования технологий и одновременном снижении рисков, связанных с защитой персональных данных.

Тогрул Гулузаде подчеркнул особую важность защиты конфиденциальности персональных данных. Он отметил, что государственные структуры и компании, загружая документы и другие данные в системы ИИ, должны учитывать, насколько надежно защищена эта информация и обеспечивается ли ее конфиденциальность.

"Иногда государственные органы или организации загружают документы и данные в системы искусственного интеллекта. Однако то, какие механизмы безопасности применяются для защиты этой информации и обеспечивается ли ее конфиденциальность, вызывает серьезные вопросы", - подчеркнул он.

Он добавил, что для минимизации этих рисков необходимо создавать специализированные команды и выстраивать внутренние системы безопасности. Компании должны устанавливать правила использования искусственного интеллекта и обеспечивать соблюдение сотрудниками требований безопасности при работе с данными.

Представитель AZCON также обратил внимание на важность технологической инфраструктуры для развития искусственного интеллекта. По его словам, устойчивое развитие в этой сфере требует крупных инвестиций, а опыт США и Китая показывает, что на создание соответствующей инфраструктуры направляются значительные средства.

Т.Гулузаде подчеркнул, что одна из главных задач заключается в том, чтобы обеспечить безопасное использование искусственного интеллекта, не вводя при этом необоснованных ограничений на его применение.

"Для нас главный вопрос заключается как в обеспечении безопасности, так и в том, чтобы не ограничивать использование искусственного интеллекта. Необходимо найти правильный баланс между этими двумя направлениями", - заявил он.

По его словам, параллельно с развитием технологий искусственного интеллекта необходимо продолжать работу над правовым регулированием, защитой конфиденциальности данных и укреплением технологической инфраструктуры.

Отметим, что в Баку состоялась конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции приняли участие представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий была посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассмотрели новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель была посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждались роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Целью конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.