https://news.day.az/officialchronicle/1868386.html Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации Утвержден Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения относительно Климатической недели-4 и 30-го заседания Комитета по адаптации, подписанный 1 сентября 2026 года в Бонне...
Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения относительно Климатической недели-4 и 30-го заседания Комитета по адаптации, подписанный 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре