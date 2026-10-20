Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации

Утвержден Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения относительно Климатической недели-4 и 30-го заседания Комитета по адаптации, подписанный 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.