Этим иностранцам упростят правила проживания и работы

Для некоторых иностранцев в Азербайджане упростят правила проживания и работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в законопроекте о поправках в Миграционный кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, с 1 января 2027 года по 1 января 2032 года отдельным иностранным специалистам, работающим в агропарках Азербайджана, не потребуется получать разрешение на временное проживание и разрешение на работу.

Льгота коснется агрономов, специалистов по садоводству и ветеринарных врачей, привлеченных к работе резидентами агропарков. При этом у них должен быть опыт работы в соответствующей сфере.

Правило также распространится на руководителей и заместителей руководителей компаний, являющихся резидентами агропарков.