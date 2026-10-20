Италия привлечет сотни военных к подавлению уличных беспорядков

Власти Италии направят 500 военных в Милан из-за уличных беспорядков. Об этом сообщает Il Messaggero, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, решение приняли на фоне прошедших в городе беспорядков. Военным могут предоставить функции, которые уравняют их в правах с сотрудниками правоохранительных органов.

"Не исключается, что им разрешат арестовывать людей", - говорится в материале.

В конце прошлой недели акции протеста против роста цен, начавшиеся во Франции, распространились на Италию. В Милане на Соборную площадь вышли около 5 тысяч человек, преимущественно молодежь и подростки. Беспорядки начались на улице Бролетто. Там радикалы забросали полицию камнями, петардами и бутылками. Стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. После этого толпа разделилась на группы и направилась к улице Босси и галерее Виктора Эммануила II, где разгромили витрины магазинов.

Участники антиправительственных акций пообещали, что будут протестовать каждую субботу, "пока не падет правительство" страны.