Азербайджан и страны региона укрепляют транспортный маршрут между Азией и Европой

Азербайджан и страны, расположенные вдоль Среднего коридора, обеспечивают стабильное транспортное сообщение между Азией и Европой на фоне сохраняющихся региональных конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции "Средний коридор и перспективы евразийской транспортной связанности: Азербайджан и Корея" в Баку.

По его словам, в последние годы во внешней политике Азербайджана усиливается восточное направление, в том числе в рамках международных платформ и организаций.

"Азербайджан ищет различные варианты и альтернативы в этой сложной и комплексной геополитической обстановке. Рост товаропотока по Среднему коридору свидетельствует об увеличении спроса на этот маршрут. То же самое касается и растущей торговли.

Страна видит хорошие перспективы для развития торговли и инвестиций в двусторонних отношениях с Республикой Корея.

Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан Кореи, выразив надежду на развитие туристических обменов между двумя странами", - отметил он.

Ф.Шафиев также отметил участие Азербайджана в международных форматах сотрудничества, включая Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организацию тюркских государств, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайскую организацию сотрудничества.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, пересекает Каспийское море, а затем через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающая связь между азиатскими странами, включая Китай, и европейскими рынками.