Автоплатеж уже доступен в приложении Yelo (R)

"Заплачу позже" - фраза, знакомая каждому. Но иногда за повседневными делами легко забыть о платеже или вспомнить о нём в последний момент. Новая функция автоплатежа в приложении Yelo поможет избежать таких ситуаций. Достаточно один раз настроить параметры, чтобы регулярные платежи выполнялись автоматически.

Пользователям доступны два варианта автоплатежа:

● По выбранной дате. В установленный клиентом день сумма платежа автоматически списывается со счёта или карты.

● По сумме задолженности. При возникновении задолженности платёж автоматически совершается на сумму долга.

Автоплатёж помогает своевременно выполнять платежи, экономить время и не беспокоиться о том, что можно забыть о нужной дате. Все настройки доступны в приложении, поэтому управлять платежами становится проще.

Чтобы воспользоваться новой функцией, войдите в приложение Yelo, откройте раздел платежей, нажмите "Создать" и настройте автоплатёж. В настоящее время функция доступна пользователям Android. Подробнее: https://ylb.az/yldr.

Yelo Bank продолжает развивать приложение Yelo, внедряя решения, которые делают повседневные финансовые операции проще и удобнее. В дальнейшем приложение пополнится новыми функциями, а уже доступные возможности продолжат совершенствоваться.



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