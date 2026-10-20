Банк ABB провел Международный форум по рискам - ФОТО (R)

В Баку по инициативе Банка ABB состоялся Международный форум по рискам. Партнерскую поддержку мероприятию также оказала компания Mastercard. Форум объединил представителей регулирующих органов, руководителей финансового сектора, местных и зарубежных специалистов в области управления рисками, а также международных экспертов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев, президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев и заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Деянет Садуллаев.

Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов в своем выступлении отметил, что геополитическая неопределенность, экономические колебания, развитие искусственного интеллекта и новые виды киберугроз делают современную бизнес-среду значительно более сложной. По его словам, эти вызовы требуют переосмысления подходов к управлению рисками: "Именно в этом заключается основная идея нашего форума - выйти за рамки традиционного восприятия рисков, обменяться международным опытом и вместе подготовиться к вызовам будущего".

Заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев и президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев также поделились своим видением актуальности эффективного и адекватного управления рисками в современных условиях.

Заместитель председателя Правления Банка ABB, главный риск-администратор Банка Агшин Амиров в рамках презентации на тему "Переосмысление рисков: от контролеров к архитекторам" (reTHINKING RISK: From Gatekeepers to Architects) рассказал о трансформации подходов в этой сфере и представил новые практики, применяемые в Банке ABB.

В рамках форума местные и международные эксперты представили свои взгляды на эффективное управление рисками и укрепление устойчивости в условиях глобальной неопределенности и быстро меняющейся экономической среды. Участники также обсудили возможности и риски, связанные с искусственным интеллектом, новые подходы к борьбе с киберпреступностью и финансовым мошенничеством, а также вопросы управления цифровыми активами и инвестиционными рисками.

Особое внимание было уделено будущему функции управления рисками в банковском секторе, безопасному внедрению инновационных технологий, роли риск-менеджмента в принятии стратегических решений и механизмам оперативного реагирования на новые возникающие риски.