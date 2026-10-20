Азербайджанский рекордсмен Ironman обновил достижение

Теймур Фараджев продолжает переписывать как рекорды азербайджанского триатлона, так и свои собственные.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен уже сделал себе имя в Ironman, добившись значимых результатов на "железных дистанциях". Очередной остановкой стал Сакраменто, где проходил Ironman Калифорния.

Соревнование собрало более трех тысяч участников из различных уголков планеты, и именно в США Фараджев вышел на новый виток своей карьеры.

Ему понадобилось 8 часов, 58 минут и 8 секунд, чтобы завершить гонку. Спортсмен преодолел 3.8 км плавания, 180 км шоссейного велоэтапа и классического марафона длинной 42,2 км.

Это новое достижение для наших триатлетов, выступающих в турнирах Ironman. Более того, этот результат позволил Фараджеву, имеющему и опыт выступления на чемпионате мира Ironman, занять 22 место на турнире. И это только добавляет весомости рекорду.

Интересно отметить, что Теймур устанавливает новые рекорды Ironman для себя и страны уже четыре года. В сентябре 2022 года на гонке в Эмилии-Романье (Италия) ему понадобилось 10 часов, 12 минут и 8 секунд, чтобы прийти к финишу. А спустя пару лет обновил достижение на Ironman в Барселоне (9 часов, 37 минут и 22 секунды). В прошлом году в Гамбурге на чемпионате Европы Ironman Фараджев показал 9 часов, 27 минут и 22 секунды.

И вот, наконец, в Калифорнии он намного улучшил результат, выбежав из девяти часов (8 часов, 58 минут, 8 секунд). И учитывая тенденцию выступлений Фараджева, наверняка он на этом показателе не остановится.