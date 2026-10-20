В Азербайджане изменят правила оплаты покупок в интернете

Продавцы, занимающиеся электронной торговлей, должны будут предоставлять покупателям информацию о способах безналичной оплаты, включая POS-терминалы, электронные кошельки и другие средства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие положения содержатся в законопроекте о внесении изменений в закон "Об электронной торговле", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, продавцы должны обеспечить покупателям и уполномоченным государственным органам доступ к информации о доступных способах оплаты, в том числе с использованием POS-терминалов и электронных кошельков.

Также предлагается закрепить понятие POS-терминала. Под ним будет пониматься оборудование для безналичной оплаты, включая бесконтактные платежи, а также для снятия наличных. К таким устройствам смогут относиться и мобильные телефоны с необходимым программным обеспечением.

Безналичная оплата товаров и услуг при электронной торговле будет осуществляться через поставщиков платежных услуг.

Кроме того, информация, которую продавец обязан предоставить покупателю до оформления заказа, должна будет передаваться до заключения договора и подтверждаться в форме электронного документа.

Законодательство об электронной торговле также будет основываться на принципе технологической нейтральности. Это означает, что ни одна технология не должна получать преимущество перед другими, а применение различных технологических решений не должно ограничиваться.

Помимо этого, предлагается отменить положение, согласно которому закон "Об электронной торговле" применяется только к электронной торговле, осуществляемой на территории Азербайджана.