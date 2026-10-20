Более 800 жителей Зангилана вовлечены в программы занятости
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжаeт проведение активных мероприятий по обеспечению занятости жителей, переселенных в Зангиланский район. Из их числа более 800 человек уже привлечены к соответствующим программам занятости.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе по связям с общественностью министерства.
750 из них были обеспечены работой на территории района. В частности, для 48 переселенных жителей в рамках программы самозанятости были созданы малые семейные хозяйства. Более 50 человек привлечены к курсам профессиональной подготовки по специальностям, востребованным на рынке труда.
В настоящее время ведутся работы по обеспечению занятости еще одной группы жителей.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре