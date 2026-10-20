Военная Победа Азербайджана открыла новый этап национального развития - Эльдар Микаилзаде в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым" - ФОТО - ВИДЕО
Военная Победа Азербайджана открыла новый этап национального развития, на котором особое значение приобретают добросовестный труд, сохранение культурного наследия и воспитание молодого поколения.
Как передает Day.Az, об этом заявил народный художник Азербайджана Эльдар Микаилзаде в очередном выпуске проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" на аналитической платформе Baku Network.
По его словам, Победа 2020 года стала результатом многолетнего терпения, целенаправленной работы и единства народа и государства. Теперь перед обществом стоит задача направить достигнутые успехи на развитие науки, экономики, образования и культуры.
Особое внимание участники беседы уделили молодежи и ответственности старшего поколения. Художник отметил, что его студенты проявляют искренний интерес к национальному искусству, истории и литературе. Молодые люди не только гордятся Победой, но и размышляют о будущем страны, ожидая от старшего поколения создания условий для самореализации.
Эльдар Микаилзаде рассказал об образовательной инициативе, которую реализует уже третий год. Раз в неделю он знакомит студентов с классической живописью, поэзией 1960-1970-х годов и кинематографом прошлых десятилетий. Во время занятий учащиеся читают стихи и газели, обсуждают литературные произведения и фильмы.
По словам художника, этот опыт убедил его в том, что недостаток знаний о культурном наследии нельзя объяснять равнодушием молодежи. Гораздо важнее предоставить молодым людям возможность ближе познакомиться с национальными духовными ценностями.
Отдельной темой беседы стала перспектива устойчивого мира в регионе. Эльдар Микаилзаде отметил, что его студенты в большинстве своем настроены на добрососедство и диалог. В отличие от старшего поколения, которое несет груз тяжелых воспоминаний, молодежь способна смотреть в будущее без непримиримой вражды.
Вместе с тем художник выразил мнение, что некоторые внешние силы продолжают руководствоваться собственными геополитическими интересами, не уделяя должного внимания установлению устойчивого мира.
Говоря о глобализации и цифровой среде, народный художник подчеркнул необходимость сохранения родного языка, музыки, литературы и традиций. По его убеждению, утрата исторической памяти и культурных корней представляет серьезный вызов для общества.
"Ваша картина или ковер - это письмо в завтрашний день", - напомнил Э.Микаилзаде свои слова, обращенные к студентам.
По его мнению, задача художника заключается не только в создании произведений искусства, но и в передаче духовных ценностей будущим поколениям.
Эльдар Микаилзаде подчеркнул, что интеллигенция, ученые, деятели культуры и духовенство должны объединить усилия для укрепления национального самосознания, сохранения исторической преемственности и формирования у молодежи уверенности в собственных силах.
Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи:
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