В Баку обсудят цифровизацию государственных финансов

22 октября по инициативе Общественного совета при Министерстве финансов Азербайджана, при официальном партнерстве Ассоциации профессиональных финансовых менеджеров Азербайджана и поддержке Министерства финансов состоится конференция на тему "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении".

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве финансов.

Отмечается, что в конференции примут участие представители государственных органов, частного сектора и общественных организаций, а также профессиональные бухгалтеры. В ходе мероприятия будут обсуждаться цифровая трансформация государственных финансов, перспективы их развития, эффективное управление финансовыми данными, а также современные подходы к повышению прозрачности и подотчетности.

В рамках конференции запланированы две панельные сессии на темы "Цифровизация государственных финансов: межсистемная интеграция и новая модель управления" и "Обеспечение устойчивости управления данными в сфере государственных финансов".

В ходе панельных дискуссий особое внимание будет уделено переходу к единой цифровой модели управления государственными финансами, расширению межсистемной интеграции, развитию национальной цифровой инфраструктуры и цифровизации фискальной политики. Также участники обсудят развитие цифровой платежной инфраструктуры и формирование безопасной и гибкой среды для проведения расчетов по государственным финансовым операциям.

Кроме того, участники обменяются мнениями по вопросам укрепления общественного доверия к цифровой финансовой экосистеме, применения основанных на данных аудиторских и аналитических подходов для оценки эффективности использования государственных средств, перехода к ориентированной на результат фискальной политике, совершенствования баз данных в сфере государственных закупок, оценки конкурентной среды и определения индикаторов риска.

В ходе обсуждений также будут затронуты вопросы анализа финансовых операций и раннего выявления рисков, формирования надежной экосистемы данных в сфере государственных финансов и роли профессиональных бухгалтеров в этом процессе.