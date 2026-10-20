В Азербайджане стартует IV этап программы She’s Next для женщин-предпринимателей - ФОТО

Visa совместно с Birbank Biznes объявила о запуске четвертого этапа инициативы She's Next Empowered by Visa в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом объявили во вторник на мероприятии в Баку.

Программа She's Next in Digital, проходящая под девизом "Начни с одного шага", направлена на развитие цифровых навыков женщин-предпринимателей, помощь в привлечении новых клиентов, совершенствовании бизнес-процессов и развитии собственного дела. Участницы смогут получить экспертное наставничество и побороться за гранты из общего призового фонда в размере 60 тысяч манатов.

Подать заявки могут как женщины, уже ведущие собственный бизнес, так и те, кто только разрабатывает первые бизнес-идеи.

Участницам будет доступна онлайн-образовательная программа, включающая семь видеолекций. После ее завершения они смогут представить бизнес-планы на экспертную оценку и побороться за выход в следующий этап конкурса.

24 финалистки примут участие в трехнедельной программе Digital Accelerator, которая предусматривает занятия с экспертами и индивидуальное наставничество. Затем они представят свои проекты жюри в рамках финального питчинга (Final Pitch Day).

Программа предусматривает четыре категории: Digital - для действующих предприятий, ориентированных на цифровое развитие; Social - для бизнеса, оказывающего положительное влияние на общество; Regional - для предприятий, способствующих развитию регионов; Beginners - для женщин, которые делают первые шаги в предпринимательстве или разрабатывают бизнес-идею.

Впервые мероприятия She's Next Days пройдут за пределами Баку: 30 октября - в Гяндже, 6 ноября - в Шеки. Они позволят женщинам-предпринимателям из регионов подробнее узнать об инициативе, получить помощь при регистрации и обменяться опытом с другими представительницами бизнеса.

Регистрация продлится с 20 октября по 30 ноября 2026 года. Онлайн-образовательная программа пройдет с 30 ноября по 15 декабря, а прием бизнес-планов состоится с 16 по 29 декабря. Программа Digital Accelerator запланирована на 8-26 февраля 2027 года, а финальный питчинг пройдет 3 марта.

Восемь победительниц - по две в каждой категории - получат гранты из общего призового фонда в размере 60 тысяч манатов (около 35,3 тысячи долларов США).

"Цифровые возможности имеют основополагающее значение для создания, конкуренции и развития бизнеса. В рамках четвертого этапа She's Next в Азербайджане мы вновь объединяем усилия с Birbank Biznes, чтобы предоставить женщинам-предпринимателям практические знания, которые они смогут непосредственно применять в своем бизнесе, будь то расширение клиентской базы в интернете, внедрение цифровых платежей или повышение эффективности повседневных процессов", - заявил старший директор Visa, руководитель компании в Азербайджане Нурлан Гаджиев.

Он отметил, что в этом году программа выходит на новый уровень, распространяясь за пределы Баку и становясь более доступной для женщин в регионах.

"Объединяя образование, наставничество и финансирование, мы стремимся помочь большему числу женщин превратить свои устремления в устойчивый бизнес", - добавил Гаджиев.

Руководитель управления платежных продуктов Kapital Bank Закир Ханмамедов отметил, что инициатива предполагает не только финансовую поддержку, но и создание возможностей для развития знаний, навыков и уверенности женщин.

"На сегодняшний день более тысячи женщин приняли участие в обучающих мероприятиях, организованных в рамках инициативы. За последние два года число женщин-предпринимателей среди наших клиентов увеличилось в 1,5 раза, а объем предоставленных им микрокредитов вырос в пять раз", - сказал он.

З.Ханмамедов добавил, что банк разработал специальные продукты для женщин-предпринимателей и в этом году уделяет особое внимание развитию цифровых навыков и расширению возможностей для женщин в регионах.

"Мы убеждены, что каждая женщина, независимо от места проживания, должна иметь возможность воплотить свою идею в жизнь и построить успешный бизнес", - подчеркнул он.

С момента запуска инициативы She's Next Empowered by Visa в Азербайджане в 2021 году к ней присоединились более двух тысяч азербайджанских женщин. На поддержку женского предпринимательства было выделено 70 тысяч манатов в виде грантов.

Кроме того, благодаря цифровой платформе сообщества She's Next азербайджанские предпринимательницы могут взаимодействовать с более широким сообществом женщин в бизнесе из 17 стран Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

Регистрация на программу She's Next in Digital открыта до 30 ноября 2026 года. Подробная информация и форма подачи заявки доступны на сайте shesnext.az. Участницы также могут присоединиться к сообществу She's Next в WhatsApp, чтобы получать обновления о программе и информацию о предстоящих мероприятиях.