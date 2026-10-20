В Азербайджане завершили строительство дороги Горадиз–Агбенд

В Азербайджане завершено строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд, при этом строительство железнодорожной линии в рамках развития Зангезурского коридора продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, также ведутся работы по модернизации железнодорожной инфраструктуры Нахчывана.

"Развитие Зангезурского коридора имеет особое значение для расширения транзитного потенциала Азербайджана и диверсификации международных транспортных маршрутов.

Ожидается, что развитие коридора позволит создать дополнительный потенциал для перевозки до 15 миллионов тонн грузов в год и укрепить региональные транспортные связи", - говорится в информации.

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