В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия"

Сегодня для болельщиков "Сабаха", который в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет с дортмундской "Боруссией", будут организованы бесплатные автобусы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), автобусы организуют по инициативе футбольного клуба "Сабах" при поддержке агентства в связи с матчем, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Болельщики смогут бесплатно добраться до стадиона от Транспортно-пересадочного центра "Гянджлик" и станции метро "Гара Гараев".

После окончания матча автобусы также будут курсировать в направлении Авиационной академии.

Автобусы начнут обслуживать пассажиров с 17:00.

Матч начнется в 20:45.