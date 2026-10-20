В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия"
Сегодня для болельщиков "Сабаха", который в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграет с дортмундской "Боруссией", будут организованы бесплатные автобусы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), автобусы организуют по инициативе футбольного клуба "Сабах" при поддержке агентства в связи с матчем, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.
Болельщики смогут бесплатно добраться до стадиона от Транспортно-пересадочного центра "Гянджлик" и станции метро "Гара Гараев".
После окончания матча автобусы также будут курсировать в направлении Авиационной академии.
Автобусы начнут обслуживать пассажиров с 17:00.
Матч начнется в 20:45.
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