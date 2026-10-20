https://news.day.az/azerinews/1868367.html Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb

Azərbaycanca, 20 октября 2026 15:57 (UTC +04:00) 341
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Gəncə Memorial Kompleksi yaradılıb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Gəncə Memorial Kompleksinin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı tələb olunan zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsinin Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

Bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

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