Азербайджан и Казахстан обсудили межпарламентское сотрудничество

Обсуждены вопросы межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках визита в Кыргызскую Республику встретилась с председателем Курултая Республики Казахстан Айбеком Дадебаем.

Айбек Дадебай поблагодарил Сахибу Гафарову за поздравления в связи с его избранием председателем Курултая.

В ходе беседы была выражена удовлетворенность высоким уровнем дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Было отмечено, что отношения стратегического партнерства и союзничества между двумя странами продолжают развиваться. Подчеркивалась важная роль глав государств в развитии двусторонних отношений стран, отмечалось, что благодаря их совместным усилиям связи развиваются по различным направлениям. Стороны подчеркнули важность сотрудничества парламентов в рамках ТЮРКПА.

Айбек Дадебай заявил о заинтересованности в дальнейшем развитии связей с парламентом Азербайджана. Он подчеркнул важность расширения межпарламентского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

Сахиба Гафарова отметила, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на прочных исторических корнях, общих культурных и духовных ценностях, а также братских узах, объединяющих народы двух стран. Она подчеркнула, что дружеские отношения между главами государств вносят важный вклад в развитие связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Председатель Милли Меджлиса еще раз поздравила Айбека Дадебая с избранием председателем Курултая и заявила о готовности совместно работать над дальнейшим укреплением межпарламентского сотрудничества.