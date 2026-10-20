"Сабах" U19 - "Боруссия" U19: где и когда пройдет матч Юношеской лиги УЕФА

Футбольная команда "Сабаха" U19 сегодня проведет третий матч в Юношеской лиге УЕФА. Подопечные Адино Мустеданагича примут в Баку сверстников из дортмундской "Боруссии".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на стадионе "Алинджа" и начнется в 15:00 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен представитель Грузии Гиорги Авазашвили.

Отметим, что юношеская команда "Сабаха" пока не набрала очков в турнире. В первом туре бакинцы на выезде потерпели крупное поражение от английского "Манчестер Юнайтед" (0:5), а во втором уступили дома пражской "Славии" (0:3).