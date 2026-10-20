КСИР предупредил о возможных ударах

Иран может уничтожить проложенные через Ормузский пролив подводные интернет-кабели, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохеби. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Fars.

Представитель КСИР подчеркнул, что Тегеран не исключает вероятности войны, и в этот раз ответ будет "гораздо более жестким". По его словам, в этот раз Соединенные Штаты ждут "серьезные неприятности", а мир столкнется с тяжелым энергетическим кризисом. Мохеби отметил, что на новом этапе войны будут представлены новые виды вооружений и обозначены новые цели. Он пояснил, что через Ормузский пролив проложено семь крупных кабелей, от которых зависит работа мирового интернета и передача коммерческих данных, о чем должен помнить противник.

Ранее мы писали, что президент Ирана ответил на предложение Путина.