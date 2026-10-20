Пашинян уволил главу протокольной службы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности руководителя Службы государственного протокола Гагика Ванояна после ошибки, допущенной во время совместной пресс-конференции с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как передает Day.Az, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте правительства Армении.

По информации армянских СМИ, причиной увольнения стала оговорка Пашиняна 17 октября в Ереване, когда он выступал с заявлением для прессы по итогам переговоров с Cадыром Жапаровым.

Обращаясь к кыргызскому лидеру, премьер-министр Армении ошибочно назвал его Президентом Казахстана.

Отметим, что Гагик Ваноян занимал должность руководителя Службы государственного протокола с декабря 2022 года.