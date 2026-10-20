Впервые в азербайджанском автоблогинге: англоязычный проект bakustyle выходит на уровень немецкого тюнинг-ателье MANHART Performance - ФОТО (R)

Азербайджанский автомобильный блогер Али Мамедов (bakustyle) представил англоязычный видеоконтент на международном уровне в рамках коллаборации между @bakustyleglobal - англоязычной страницей проекта bakustyle - и немецким тюнинг-ателье MANHART Performance. Видео посвящено автомобилю MANHART MH5 GTR BMW F90 CS. Это первый подобный случай в истории азербайджанской автомобильной блогосферы.

Азербайджанский автомобильный контент выходит на международный уровень. Англоязычное видео автора проекта bakustyle Али Мамедова (bakustyle) было опубликовано в сетке официального Instagram-аккаунта MANHART Performance - немецкой компании, известной своими проектами по доработке автомобилей премиум-класса и повышению их производительности.

Официальная страница бренда, имеющая синюю отметку верификации и около 227 тысяч подписчиков на момент зафиксированного скриншота, разместила видеоролик с автомобилем MANHART MH5 GTR BMW F90 CS. На обложке публикации присутствует подпись bakustyle.

Международное сотрудничество: Азербайджан - Германия

Главная особенность этого события заключается не просто в публикации видеоролика на иностранной странице, а в выходе азербайджанского автомобильного блогера на международный уровень посредством англоязычного контента.

Коллаборация между MANHART Performance и @bakustyleglobal демонстрирует, как автомобильный медиапроект из Азербайджана может взаимодействовать с известным немецким тюнинг-ателье и представлять свою работу международной аудитории.

Такое сотрудничество открывает новые возможности для продвижения азербайджанского автомобильного контента за пределами страны и расширяет перспективы взаимодействия с зарубежными компаниями автомобильной индустрии.

MANHART Performance - немецкая компания, известная проектами на базе BMW и автомобилей других премиальных марок. Бренд сочетает технические доработки с индивидуальным дизайном и спортивным характером автомобилей.

От Азербайджана к международной аудитории

Али Мамедов (bakustyle) развивает проект bakustyle, посвящённый транспортной культуре, презентациям техники и созданию видеоконтента для социальных сетей. Проект охватывает не только легковые автомобили, но и все типы транспортных средств, включая мотоциклы, коммерческий транспорт и другие виды техники.

Одним из направлений развития проекта стало создание англоязычных роликов для @bakustyleglobal. Такой формат позволяет представлять транспортную культуру не только местной аудитории, но и зрителям из разных стран, расширяя возможности взаимодействия с международными автомобильными и транспортными брендами.

Коллаборация с MANHART Performance стала важным событием для автора и ещё одним шагом в развитии международного направления bakustyle.

Новый этап для азербайджанского автоблогинга

Появление англоязычного видео азербайджанского автомобильного блогера в рамках коллаборации с немецким тюнинг-ателье MANHART Performance стало знаковым событием для азербайджанской автомобильной блогосферы.

Этот результат подчёркивает потенциал местных авторов, способных создавать контент для международной аудитории и выстраивать сотрудничество с зарубежными представителями автомобильной индустрии.

Для bakustyle это не просто публикация одного видеоролика, а важный шаг в развитии международных партнёрств, укреплении собственного медиабренда и расширении сотрудничества с представителями мировой транспортной индустрии.

bakustyle продолжает развивать транспортную медиаплатформу из Азербайджана, ориентируясь на международную аудиторию и сотрудничество с ведущими представителями мировой транспортной индустрии.

Официальный сайт: www.bakustyle.az

Instagram: @bakustyle100

Англоязычная страница: @bakustyleglobal

TikTok: @bakustyle10