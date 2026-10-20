В известном доме торжеств в Баку выявили нарушения

В бакинском дома торжеств "Çıraq Palace" прошла внеплановая проверка после сообщений о том, что гостям подавали мясные продукты, непригодные для употребления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПББ), проверка прошла в заведении, расположенном в 7-м микрорайоне Бинагадинского района Баку.

Выяснилось, что количество подаваемого на свадьбах мяса в несколько раз превышало объемы, указанные в ветеринарных документах. Кроме того, мясо хранили при неподходящей температуре, а его размораживание проводили с нарушением требований пищевой безопасности.

Также выявлен обман потребителей: гостям подавали искусственную икру под видом натуральной красной икры.

По выявленным нарушениям составлен административный протокол. Работу и оказание услуг в морозильном складе приостановили до устранения недостатков.