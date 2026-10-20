https://news.day.az/politics/1868332.html Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? Масштабы информационных нападок, угроз и попыток давления на Азербайджан со стороны некоторых кругов в Турции с каждым днем увеличиваются. Основными поводами для этой кампании стали отношения Азербайджана с Израилем и вопрос ношения хиджаба в школах.

Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя?

Политика, 20 октября 2026 15:35 (UTC +04:00) 7 679
Отношения с Израилем

Автор: Мехти Ахмедзаде

Масштабы информационных нападок, угроз и попыток давления на Азербайджан со стороны некоторых кругов в Турции с каждым днем увеличиваются. Основными поводами для этой кампании стали отношения Азербайджана с Израилем и вопрос ношения хиджаба в школах.

Обе темы используются для манипулирования общественным мнением, хотя позиция Азербайджана по ним давно известна и предельно ясна.

Политические и дипломатические отношения между Азербайджаном и Израилем существуют с 1992 года. За прошедшие десятилетия сотрудничество двух государств последовательно развивалось, охватывая экономическую, оборонную и другие сферы.

В этом нет ничего необычного. Каждое суверенное государство самостоятельно определяет свою внешнюю политику, выбирает партнеров и выстраивает отношения исходя из национальных интересов. Вмешательство третьих стран в этот процесс недопустимо.

Тем более что сама Турция на протяжении десятилетий поддерживала тесные дипломатические, политические и экономические связи с Израилем. История этих отношений содержит немало показательных примеров.

Что касается хиджаба, то в Азербайджане его ношение не запрещено. Действует решение Кабинета министров, предусматривающее единую школьную форму для учащихся образовательных учреждений.

Однако даже эти простые факты не останавливают информационную кампанию. Напротив, отдельные представители турецких общественно-политических кругов и некоторые СМИ продолжают представлять законные решения Азербайджана как повод для обвинений и нападок.

Особенно странно это наблюдать на фоне многолетней истории турецко-израильских отношений.

Напомним, что 13 ноября 2007 года Президент Израиля Шимон Перес выступил в Великом национальном собрании Турции. Это стало первым в современной истории выступлением израильского президента в парламенте мусульманской страны.

На заседании присутствовало высшее руководство Турции, а выступление Переса на иврите сопровождалось аплодисментами.

Этот эпизод стал одним из ярких примеров высокого уровня политического диалога, существовавшего между Анкарой и Тель-Авивом.

22 декабря 2021 года в Президентском дворце Турции состоялась встреча с делегацией Альянса раввинов исламских государств (ARIS) и руководителями еврейской общины страны.

В ходе мероприятия обсуждалось восстановление турецко-израильских отношений, а представителям турецкой стороны был преподнесен один из символов иудаизма - семисвечник (менора).

Подобные контакты являются нормальной частью международной дипломатии и межрелигиозного диалога. Однако когда вопрос проведения аналогичных мероприятий поднимается в Азербайджане, некоторые круги в Турции почему-то пытаются придать им совершенно иной смысл.

Многолетнюю историю имеют и экономические связи Турции с Израилем. Даже в периоды политической напряженности торговые отношения между двумя странами оставались предметом активного обсуждения.

В местных и международных СМИ публиковались материалы о судах, связанных с турецкими компаниями, которые под иностранными флагами заходили в израильские порты и перевозили различные товары.

При этом некоторые круги, выступающие с обвинениями против Азербайджана, предпочитают не вспоминать ни об истории турецко-израильских отношений, ни о контактах других мусульманских государств с Израилем.

Возникает закономерный вопрос: почему то, что десятилетиями считалось нормальной дипломатической практикой для Турции, вдруг становится поводом для обвинений в адрес Азербайджана?

Почему одни государства вправе самостоятельно определять своих партнеров, а Азербайджану пытаются отказать в таком праве?

Азербайджан никогда не скрывал характера своих отношений с Израилем. Они развиваются открыто, на основе взаимных интересов и уважения государственного суверенитета.

Эти отношения не направлены против Турции или какого-либо другого государства. Более того, стратегическое партнерство между Баку и Анкарой имеет собственную прочную основу, сформированную общей историей, культурой и многочисленными совместными проектами.

Поэтому попытки некоторых кругов противопоставить отношения Азербайджана с Израилем азербайджано-турецкому братству лишены оснований.

Не менее показателен и вопрос школьной формы. Азербайджан является светским государством, а требования к одежде учащихся определяются его законодательством. Превращать внутренний вопрос организации школьного образования в предмет международного политического давления недопустимо.

Обращает на себя внимание и избирательность подобной критики. Многие мусульманские страны поддерживают с Израилем политические, экономические и оборонные связи, однако некоторые турецкие медийные и политические круги предпочитают направлять свои обвинения именно против Азербайджана.

Возникает впечатление, что отношения с Израилем и тема хиджаба стали лишь удобными поводами для информационных нападок на Баку.

Азербайджан и Турция остаются братскими государствами, связанными тесными историческими и стратегическими отношениями. Однако братство предполагает взаимное уважение, включая уважение к суверенным решениям друг друга.

Именно поэтому отдельным кругам, пытающимся использовать религиозные вопросы и внешнеполитические связи Азербайджана для давления на нашу страну, стоило бы прежде вспомнить собственную историю.

Ведь факты нельзя менять в зависимости от того, о какой стране идет речь.

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#ТУРЦИЯ #АЗЕРБАЙДЖАН #ИЗРАИЛЬ
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