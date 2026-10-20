Назван главный вызов в управлении рисками

Основной вызов в сфере управления рисками и комплаенса заключается не только в возникновении новых рисков, но и в их взаимной интеграции и трансформации.

Как передает Day.Az, об этом во вторник на конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC) в Баку заявил главный исполнительный директор BİR Ekosistem Фарид Гусейнов, сообщает корреспондент Trend.

Он отметил, что географическое положение и геополитические условия Азербайджана напрямую влияют на деятельность компаний в стране, в том числе на их подходы к управлению рисками.

"Сегодня основной вызов заключается не только в возникновении новых рисков. Риски взаимно интегрируются, переплетаются и трансформируются. Это отражает стремительные изменения в современном мире", - отметил Ф.Гусейнов.

По словам Ф.Гусейнова, наряду с искусственным интеллектом и другими технологическими новшествами важное место в повестке компаний занимают кибербезопасность, кибератаки, санкционные режимы и геополитические изменения. Влияние геополитики может проявляться и в форме кибератак. Напомнив, что в последние дни в Азербайджане зафиксированы масштабные распределенные атаки типа "отказ в обслуживании" (DDoS) на определенные инфраструктурные объекты, он подчеркнул важность ответственного и скоординированного подхода к противодействию таким угрозам.

"Раньше для нас было очень важно создать стабильную систему управления рисками. Сейчас же, на мой взгляд, гораздо большее значение имеет система управления рисками, способная адаптироваться к постоянно меняющимся условиям", - заявил он.

По его словам, такой подход особенно важен для Kapital Bank, обслуживающего обширную клиентскую базу, и для экосистемы в целом: она обслуживает более 5 миллионов граждан Азербайджана, а также иностранцев в стране. Такие масштабы дают большие возможности, но требуют и серьезной ответственности.

Ф.Гусейнов назвал три основных направления стратегии в области комплаенса и управления рисками.

Первое - проактивный подход: комплаенс не должен ограничиваться реагированием на уже произошедшие события, необходимо заранее выявлять риски, оценивать сценарии и принимать превентивные меры.

Второе - внедрение технологий и обеспечение кибербезопасности. Аналитика в режиме реального времени и искусственный интеллект открывают значительные возможности для выявления рисков, но использовать ИИ нужно в соответствии с этическими принципами.

"Кибербезопасность - это уже не просто техническая задача департамента информационных технологий. Это один из ключевых стратегических вопросов, которому необходимо уделять внимание на самом высоком уровне руководства компаний", - заявил Ф.Гусейнов.

Третье - адаптация к меняющимся условиям и формирование корпоративной культуры. Компании должны сделать принципы устойчивости перед рисками, ответственности и сотрудничества неотъемлемой частью своей культуры. Интеграция этих принципов в модель деятельности организации важна для устойчивого развития.

Отметим, что в Баку проходит конференция по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу.

В конференции участвуют представители государственных органов и финансового сектора, а также профильные специалисты.

Одна из панельных дискуссий посвящена глобальным и локальным вызовам в сфере комплаенса. Участники рассматривают новые риски, их влияние на бизнес и регуляторную среду, существующие трудности в управлении рисками и перспективные направления развития.

Другая панель посвящена повышению прозрачности в деловой среде. Обсуждаются роль комплаенса в укреплении устойчивого управления, влияние этого подхода на бизнес и практический опыт его применения в разных секторах.

Цель конференции - рассмотреть подходы в области устойчивого бизнеса и корпоративного управления, а также обменяться опытом в сфере управления рисками и комплаенса.