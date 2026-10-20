В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга

В Службе финансового мониторинга Азербайджана технологии искусственного интеллекта применяются в тестовом режиме. В настоящее время проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Службы финансового мониторинга Азер Аббасов во вторник в Баку на Конференции по устойчивому бизнесу, корпоративному управлению, рискам и комплаенсу (GRC), передает Day.Az.

Он отметил, что применение искусственного интеллекта, наряду с созданием новых возможностей, выносит на повестку дня ряд вопросов, связанных с безопасностью и качеством данных, а также с правильным обучением системы.

По словам А. Аббасова, системы, созданные на основе соответствующего указа, и существующие базы данных составляют важную основу для применения искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга. Эта технология тестируется уже в течение некоторого времени.

"Искусственный интеллект сам по себе является новым понятием и стремительно обновляется. Он проводит анализ на основе имеющихся данных и делает логические выводы. Главный вопрос здесь заключается в правильном анализе данных и надежности полученных результатов", - подчеркнул он.

А. Аббасов отметил, что в деятельности Службы финансового мониторинга особое значение имеет защита данных. Так, в базах данных, наряду с персональными данными, хранятся сведения, составляющие налоговую, банковскую и коммерческую тайну, а также иная чувствительная информация.

По его словам, международные требования комплаенса устанавливают строгие ограничения на хранение и обработку этих данных. По этой причине особое внимание уделяется вопросам размещения серверов и обеспечения безопасности информации.

А. Аббасов отметил, что лица, несущие обязательства в сфере финансового мониторинга, представляют в Службу соответствующую информацию об операциях, которые они считают подозрительными. "Однако, если данные состоят только из информации, представленной обязанным лицом, и отсутствуют дополнительные базы данных, возможности обогащения этих сведений с помощью искусственного интеллекта будут ограничены", - сказал он.

Зампредседателя добавил, что в рамках стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) цель не ограничивается лишь выявлением подозрительных операций. В то же время важны правильное представление соответствующих отчетов, совершенствование процессов рутинной отчетности и предотвращение необоснованного представления информации при отсутствии достаточных подозрений.

Он подчеркнул, что эффективная работа искусственного интеллекта зависит от двух основных факторов: уровня аналитических возможностей и качества используемых данных.

По словам А. Аббасова, в настоящее время существует система искусственного интеллекта, работающая на локальном сервере Службы. Параллельно с традиционным аналитическим анализом те же данные анализируются и с помощью ИИ, после чего результаты сравниваются.

Он отметил, что для вывода системы на более высокий уровень должны быть сформированы соответствующие поведенческие модели и обеспечено непрерывное обучение искусственного интеллекта. Поскольку система не подключена к сети Интернет, ее совершенствование должно осуществляться преимущественно сотрудниками службы.

"Чтобы эффективно использовать возможности искусственного интеллекта, его необходимо обучать, формировать поведенческие модели и постоянно оценивать результаты. Вместе с тем в этом процессе следует сохранять консервативный подход и учитывать риски, которые могут возникнуть в связи с применением новых технологий", - добавил А. Аббасов.

По его словам, при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга, наряду с технологическими новшествами, главными приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками.